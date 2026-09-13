Песков анонсировал скорые поездки Путина по регионам России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о скорых новых командировках главы государства. После визита в Индию российская делегация готовится к поездкам внутри страны.

Песков анонсировал новые поездки Путина по регионам России. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

По словам журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева, несмотря на многочисленные сообщения о возможной встрече Владимира Путина с американским лидером, ближайшие перелёты будут связаны не с международной повесткой.

«В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Это уже скоро», — заявил Песков.

Визит Владимира Путина в Индию стал одной из ключевых международных поездок российского лидера в этом году. В Нью-Дели он принял участие в мероприятиях саммита БРИКС и провёл переговоры с главами государств и правительств, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди. Стороны обсудили развитие двусторонних связей, торгово-экономическое сотрудничество и международную повестку.