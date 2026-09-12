«Рукопожатие — словно железо»: Журналист из Индии вспомнил встречу с Путиным

Спустя более 20 лет индийский журналист Кумар Ракеш назвал встречу с главой РФ Владимиром Путиным одним из самых памятных событий своей жизни. О железном рукопожатии российского президента он рассказал РИА «Новости».

Ракеш встретился с главой государства в Кремле в 2005 году. Тогда корреспондент сопровождал президента Индии Абдула Калама во время его поездки в Россию. После переговоров лидеры вышли к прессе, и журналист попросил Путина пожать ему руку.

«Я сказал ему: «Ваше рукопожатие — словно железо». Он улыбнулся. Для меня это один из самых памятных моментов в жизни», — поделился Ракеш.

По словам журналиста, кадры встреч Путина с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди до сих пор напоминают ему о том дне.

«Это действительно железный человек России. Думаю, можно сказать — железный человек мира. Твёрдый в принятии решений, в управлении, в политике», — заключил собеседник агентства.

Сейчас Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом и принимает участие в саммите БРИКС. За два дня российский лидер провёл семь встреч с главами государств и представителями международных организаций, завершив эту серию переговорами с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.