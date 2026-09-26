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Опубликовано 26 сентября, 12:38

«Историческое событие»: В Китае оценили последствия визита Си Цзиньпина в США

Глава МИД Китая Ван И заявил о глобальном значении визита Си Цзиньпина в США

Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Государственный визит Си Цзиньпина в США, по оценке Пекина, будет иметь далекоидущие последствия для международной стабильности и долгосрочного обеспечения мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, подводя итоги поездки китайского лидера, состоявшейся 23–25 сентября.

Глава внешнеполитического ведомства назвал переговоры историческим событием, открывшим новую главу в отношениях двух государств. По его мнению, встреча с Дональдом Трампом позволила укрепить стратегическую стабильность и придать дополнительное содержание двустороннему сотрудничеству.

Особое внимание Ван И уделил поведению председателя КНР во время контактов с американской стороной. Дипломат высоко оценил его стратегический подход и уверенный стиль руководства. По словам министра, Си Цзиньпин произвёл глубокое впечатление на представителей американского общества и вызвал у них интерес к Китаю.

В Пекине рассчитывают, что результаты переговоров будут способствовать углублению взаимопонимания между народами двух стран. Китайские власти также связывают с поездкой перспективы развития сотрудничества и повышения предсказуемости международных отношений.

Во время визита лидеры двух держав договорились развивать конструктивные отношения стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и взаимности. Об этой договорённости сообщило Министерство иностранных дел КНР.

Си Цзиньпин назвал разговор с Трампом искренним и глубоким
Си Цзиньпин назвал разговор с Трампом искренним и глубоким

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Си Цзиньпина по итогам переговоров с Дональдом Трампом. Китайский лидер охарактеризовал состоявшуюся беседу как открытый и содержательный обмен мнениями. По его словам, сторонам удалось достичь новых договорённостей и определить дальнейшие направления сотрудничества. Своей позицией председатель КНР поделился во время торжественного ужина в Белом доме.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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