Италия хочет ограничить число иностранцев в классах и запретить никабы

Власти Италии готовят ограничения на число иностранных учеников в школьных классах, а также запрет на ношение бурки и никаба в учебных заведениях. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони на мероприятии молодёжного крыла партии «Братья Италии» в Риме.

По словам главы правительства, соответствующие меры в ближайшее время поступят на рассмотрение Совета министров. Они также предусматривают обязательное изучение итальянского языка родителями иностранных школьников, испытывающих серьёзные проблемы с адаптацией.

«Не может быть, чтобы в итальянском классе итальянские дети чувствовали себя в стороне, потому что стали меньшинством», — заявила Мелони.

Corriere della Sera пишет, что власти обсуждают ограничение доли иностранных школьников примерно до 30% в одном классе. Предполагается, что правило не будет распространяться на граждан других государств Евросоюза. Также могут учитываться особенности детей второго поколения, многие из которых родились в Италии и уже владеют языком.

По данным газеты, в итальянских школах сейчас обучаются около 950 тысяч детей с иностранным гражданством — примерно 11% всех учащихся. Около двух третей из них родились непосредственно в Италии.

Предложение уже вызвало дискуссию среди руководителей школ. Глава Национальной ассоциации директоров Антонелло Джаннелли отметил, что с точки зрения образования идея понятна, однако реализовать единый лимит может быть сложно в районах с высокой долей семей мигрантов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в феврале 2026 года Конгресс депутатов Испании отклонил инициативу о запрете никаба и бурки в общественных местах. Законопроект предлагала партия Vox, однако его поддержали только Народная партия и «Союз наваррского народа». При этом в Италии «Братья Италии» уже тогда готовили собственный пакет мер, предусматривающий ограничения на ношение закрывающей лицо одежды.