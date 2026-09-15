Итальянская мебель и разруха вокруг: Болгарское гнёздышко Бориса Моисеева отдают за копейки, но желающих нет

Апартаменты Бориса Моисеева в Болгарии уже два года не удаётся продать, несмотря на снижение стоимости почти втрое. Об этом стало известно SHOT.











За жильё в элитном комплексе Emerald Beach Resort & SPA артист заплатил 250 тысяч евро в 2009 году. После приобретения Моисеев обставил квартиру итальянской мебелью и регулярно приезжал туда отдыхать вместе с Даной Борисовой. Однако неприятности начались ещё при жизни певца. В 2010 году в апартаментах произошёл прорыв трубы, из-за которого водой затопило расположенное этажом ниже жильё.

После смерти Моисеева недвижимость согласно завещанию досталась его продюсеру Сергею Гороху. В 2024 году новый владелец попытался найти покупателя, выставив апартаменты за 90 тысяч евро. С тех пор желающих приобрести недвижимость не нашлось даже после дополнительного снижения стоимости. Сейчас за квартиру просят 88 тысяч евро — почти в три раза меньше первоначальной цены.

При этом сами апартаменты нельзя назвать маленькими: их площадь составляет 138 квадратных метров. Внутри предусмотрены две спальни и два санузла, ещё две террасы, а из окон открывается вид на море. Возможной причиной отсутствия интереса называют состояние самого Emerald Beach Resort & SPA. Когда-то элитный комплекс со временем пришёл в упадок и стал напоминать заброшенный объект.

На проблемы с инфраструктурой и перебои с электричеством жильцы и владельцы недвижимости продолжают жаловаться до сих пор, что также может снижать привлекательность апартаментов для потенциальных покупателей.

Тем временем Стивен Сигал за десять лет продал три принадлежавших ему дома в США примерно за $11,4 млн. Последняя из сделок состоялась уже после получения актёром российского гражданства.