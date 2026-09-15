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Опубликовано 15 сентября, 05:38

Итальянская мебель и разруха вокруг: Болгарское гнёздышко Бориса Моисеева отдают за копейки, но желающих нет

Квартиру Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать два года

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Апартаменты Бориса Моисеева в Болгарии уже два года не удаётся продать, несмотря на снижение стоимости почти втрое. Об этом стало известно SHOT.

  • Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT

Квартира Бориса Моисеева. Фото © Telegram / SHOT

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За жильё в элитном комплексе Emerald Beach Resort & SPA артист заплатил 250 тысяч евро в 2009 году. После приобретения Моисеев обставил квартиру итальянской мебелью и регулярно приезжал туда отдыхать вместе с Даной Борисовой. Однако неприятности начались ещё при жизни певца. В 2010 году в апартаментах произошёл прорыв трубы, из-за которого водой затопило расположенное этажом ниже жильё.

После смерти Моисеева недвижимость согласно завещанию досталась его продюсеру Сергею Гороху. В 2024 году новый владелец попытался найти покупателя, выставив апартаменты за 90 тысяч евро. С тех пор желающих приобрести недвижимость не нашлось даже после дополнительного снижения стоимости. Сейчас за квартиру просят 88 тысяч евро — почти в три раза меньше первоначальной цены.

При этом сами апартаменты нельзя назвать маленькими: их площадь составляет 138 квадратных метров. Внутри предусмотрены две спальни и два санузла, ещё две террасы, а из окон открывается вид на море. Возможной причиной отсутствия интереса называют состояние самого Emerald Beach Resort & SPA. Когда-то элитный комплекс со временем пришёл в упадок и стал напоминать заброшенный объект.

На проблемы с инфраструктурой и перебои с электричеством жильцы и владельцы недвижимости продолжают жаловаться до сих пор, что также может снижать привлекательность апартаментов для потенциальных покупателей.

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Милена Скрипальщикова
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