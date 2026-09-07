Три особняка за десять лет: Стивен Сигал распродал жильё в США на $11,4 млн

Стивен Сигал за десять лет продал три принадлежавших ему дома в США примерно за $11,4 млн. Как выяснил SHOT, последняя из сделок состоялась уже после получения актёром российского гражданства.

Недвижимость Сигала. Фото © Telegram / SHOT

Недвижимость Сигала. Фото © Telegram / SHOT

Первым нового владельца нашло поместье в пригороде Мемфиса. Сигал приобрёл его в 2005 году, а продал в 2018-м за $880 тысяч — почти вдвое дешевле первоначальной стоимости. В 2021 году артист расстался с оборудованным пуленепробиваемыми окнами особняком в Аризоне, получив за него $3,55 млн. Ещё через год за $7 млн ушла вилла в Калифорнии, которую изначально пытались продать за $12 млн.

Недвижимость Сигала. Фото © Telegram / SHOT

Российский паспорт Сигал получил в 2016 году. Актёр при этом сохранил гражданство США. Имя артиста ранее упоминалось в разбирательстве вокруг рекламы криптопроекта Bitcoiin2Gen. В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США установила, что Сигал не раскрыл обещанное ему вознаграждение за продвижение проекта. Не признавая и не отрицая выводы регулятора, актёр согласился выплатить более $300 тысяч.

Недвижимость Сигала. Фото © Telegram / SHOT

Недвижимость Сигала. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас Сигал пытается продать резиденцию на Рублёвке. Дом первоначально оценили в 700 млн рублей, однако из-за отсутствия покупателей стоимость снизили до 650 млн.

Ранее Life.ru рассказывал о приезде Стивена Сигала на Восточный экономический форум. Актёра заметили среди гостей мероприятия на Русском острове. Во время ВЭФ российский лидер Владимир Путин назвал Сигала «лучшим посланцем мира», напомнив о друзьях России в США.