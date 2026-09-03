Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:13

Путин назвал Стивена Сигала «лучшим посланцем мира»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы остаётся много друзей в Соединённых Штатах, и прямо во время пленарного заседания Восточного экономического форума указал на одного из них — американского актёра Стивена Сигала.

«У нас много друзей в Соединённых Штатах. Вот один из них в этом зале — господин Стивен Сигал. Прошу любить и жаловать. Лучший посланец мира», — сказал Путин.

Сигал присутствовал в зале во время пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке. Президент упомянул актёра, рассуждая об отношениях России с США и контактах между двумя странами.

Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером

Американский актёр получил российское гражданство в 2016 году. С 2018-го он является специальным представителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям. Эта общественная должность предполагает содействие контактам в области культуры, искусства, образования и других гуманитарных направлений.

Сигал неоднократно участвовал в крупнейших российских международных форумах. На ПМЭФ-2026 он говорил, что культура может стать одним из способов наладить отношения России и США.

Стивен Сигал прокомментировал Life.ru выступление Путина на ВЭФ двумя словами
Стивен Сигал прокомментировал Life.ru выступление Путина на ВЭФ двумя словами

Кстати, Сигал и ранее посещал пленарные заседания ВЭФ. После выступления Путина в 2025 году актёр в разговоре с Life.ru лаконично оценил речь российского лидера словами «Very nice» — «Очень хорошо».

Главные заявления мировых лидеров, дипломатия и отношения России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Стивен Сигал
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar