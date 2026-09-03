Путин назвал Стивена Сигала «лучшим посланцем мира»

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы остаётся много друзей в Соединённых Штатах, и прямо во время пленарного заседания Восточного экономического форума указал на одного из них — американского актёра Стивена Сигала.

«У нас много друзей в Соединённых Штатах. Вот один из них в этом зале — господин Стивен Сигал. Прошу любить и жаловать. Лучший посланец мира», — сказал Путин.

Сигал присутствовал в зале во время пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке. Президент упомянул актёра, рассуждая об отношениях России с США и контактах между двумя странами.

Американский актёр получил российское гражданство в 2016 году. С 2018-го он является специальным представителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям. Эта общественная должность предполагает содействие контактам в области культуры, искусства, образования и других гуманитарных направлений.

Сигал неоднократно участвовал в крупнейших российских международных форумах. На ПМЭФ-2026 он говорил, что культура может стать одним из способов наладить отношения России и США.

Кстати, Сигал и ранее посещал пленарные заседания ВЭФ. После выступления Путина в 2025 году актёр в разговоре с Life.ru лаконично оценил речь российского лидера словами «Very nice» — «Очень хорошо».