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Опубликовано 3 сентября, 11:32

«У меня здесь корни»: Стивен Сигал рассказал о родственниках во Владивостоке

Стивен Сигал рассказал о родственниках во Владивостоке

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Американский актёр Стивен Сигал объяснил, почему регулярно бывает на Дальнем Востоке. По его словам, с Владивостоком его связывают семейные корни. Об этом он сообщил журналистам на ВЭФ-2026.

«У меня здесь корни, семья моего отца долгое время жила во Владивостоке», — сказал он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что у России остаётся немало друзей в США. В качестве примера президент назвал американского актёра Стивена Сигала, присутствовавшего в зале.

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Милена Скрипальщикова
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