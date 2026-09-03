«У меня здесь корни»: Стивен Сигал рассказал о родственниках во Владивостоке
Стивен Сигал рассказал о родственниках во Владивостоке
Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Американский актёр Стивен Сигал объяснил, почему регулярно бывает на Дальнем Востоке. По его словам, с Владивостоком его связывают семейные корни. Об этом он сообщил журналистам на ВЭФ-2026.
«У меня здесь корни, семья моего отца долгое время жила во Владивостоке», — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что у России остаётся немало друзей в США. В качестве примера президент назвал американского актёра Стивена Сигала, присутствовавшего в зале.
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