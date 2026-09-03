Стивен Сигал приехал на ВЭФ во Владивостоке

Голливудский актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал приехал на Восточный экономический форум во Владивостоке. Артиста заметили среди гостей на Русском острове, где проходит ВЭФ-2026. Участники форума подходили к звезде боевиков, чтобы поздороваться и сделать совместные фотографии.

Для Сигала поездки во Владивосток уже стали привычными. Впервые он посетил город ещё в 2015 году, а позднее неоднократно приезжал на Восточный экономический форум. В этот раз актёра также заметили в лектории Российского общества «Знание» перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова.

С Россией артиста связывает не только гражданство. Сам Сигал рассказывал, что среди его предков были жители Сибири и Дальнего Востока, а результаты генетического исследования, по его словам, выявили у него якутские и бурятские корни. Также актёр утверждал, что часть его семьи жила во Владивостоке.

Российское гражданство Сигал получил в 2016 году. Паспорт ему лично вручил Владимир Путин. С тех пор актёр регулярно приезжает в Россию и участвует в общественных и культурных мероприятиях.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Основной площадкой традиционно стал кампус Дальневосточного федерального университета на Русском острове. В работе ВЭФ участвуют представители десятков государств.

ВЭФ-2026 собрал во Владивостоке представителей 80 стран. Как писал Life.ru, участие подтвердили делегации государств с разными экономическими моделями и подходами к развитию, а одной из центральных тем форума стало международное сотрудничество на Дальнем Востоке.