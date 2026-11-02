Серийного убийцу Кегашбека Орунбаева, известного как «иволгинский потрошитель», проверят на причастность к другим преступлениям в Красноярском крае. Сейчас его обвиняют в убийстве и изнасиловании жительницы Канска, которое произошло в 1997 году. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Орунбаева доставили в регион после того, как он признался ещё в одном убийстве женщины. Эта жертва стала четвёртой в его списке. Всего следствие связывает с мужчиной гибель девяти человек в разных регионах Сибири.

«У следствия есть все основания полагать, что на территории Канского округа Красноярского края Орунбаев совершил не одно преступление. Он будет обязательно проверен на совершение аналогичных преступлений на территории округа», — цитирует ведомство ТАСС.

В 2013 году суд приговорил Орунбаева к пожизненному лишению свободы за убийства и изнасилования женщин. Сейчас он отбывает наказание в колонии особого режима «Чёрный дельфин».

Ранее Life.ru рассказывал, что Орунбаев признался в убийстве 35-летней женщины в Канске, которое произошло в 1997 году. Почти три десятилетия это преступление оставалось нераскрытым. Следователи вернулись к делу после того, как заметили сходство его обстоятельств с другими преступлениями осуждённого.