«Иволгинский потрошитель» сознался в новом убийстве спустя 29 лет: Его этапировали из «Чёрного дельфина»

Отбывающий пожизненный срок серийный убийца Кегашбек Орунбаев, известный как «иволгинский потрошитель», признался в ещё одном преступлении. Речь идёт об убийстве 35-летней женщины, совершённом в Красноярском крае в 1997 году. По данным следствия, она стала девятой жертвой мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Чтобы восстановить обстоятельства преступления, 64-летнего осуждённого этапировали из колонии «Чёрный дельфин» в Красноярский край. Следователи завершили расследование уголовного дела, по которому Орунбаеву предъявлено обвинение в убийстве, сопряжённом с изнасилованием.

Тело женщины обнаружили летом 1997 года в Канске. Установить личность преступника тогда не удалось, и дело оставалось нераскрытым почти три десятилетия. Вернуться к расследованию помогло сходство обстоятельств убийства с другими преступлениями Орунбаева.

Как выяснили следователи, в тот период мужчина отбывал наказание в колонии-поселении в посёлке Курдояки Нижнеингашского района. Во время работы на лесозаготовительном участке за пределами учреждения он отправился в Канск, где познакомился с местной жительницей. По версии СК, Орунбаев напал на женщину, изнасиловал её, а затем убил, пытаясь скрыть содеянное. После преступления он покинул место происшествия.

В ходе следственных действий мужчина полностью признал вину. Расследование завершено, однако судебного решения по новому эпизоду пока нет. В 2013 году Верховный суд Бурятии приговорил Орунбаева к пожизненному заключению за серию жестоких преступлений против женщин.

Прозвище «Иволгинский потрошитель» он получил из-за убийств, совершённых в Иволгинском районе республики. Наказание осуждённый отбывает в колонии особого режима «Чёрный дельфин».

Ранее сообщалось, что серийные убийцы могут испытывать сильное внутреннее напряжение перед преступлением, а страх разоблачения не всегда останавливает их окончательно. Мышление таких людей отличается от обычного. Один из преступников сравнивал тягу к убийству с желанием выпить пива, а состояние убийцы описывют как сжатую пружину, которая разжимается в момент преступления.