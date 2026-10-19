«Как желание выпить пива»: В СК раскрыли жуткую психологию серийных убийц и их мотивы

Серийные убийцы могут испытывать сильное внутреннее напряжение перед совершением преступления, а страх разоблачения не всегда заставляет их окончательно отказаться от насилия. Об особенностях психологии таких преступников рассказал RT начальник отдела Главного управления криминалистики Следственного комитета России Игорь Каменев.

По словам специалиста, мышление людей, неоднократно совершавших убийства, может существенно отличаться от привычных представлений о человеческом поведении. В качестве примера он привёл разговор с одним из преступников, который сравнивал своё стремление к убийству с желанием выпить пива.

Каменев образно описал психологическое состояние серийного убийцы как сжатую пружину, которая разжимается в момент совершения преступления. При этом, по наблюдениям специалиста, такие люди способны опасаться задержания и временно прекращать нападения.

Особое внимание психолог уделил Алексею Гаськову, осуждённому за десять убийств и преступления против половой неприкосновенности. В беседах со следователями мужчина утверждал, что на его счету якобы более сотни жертв. Однако эти заявления не подтверждены судебными решениями.

«Всё, что он говорит, нужно детально анализировать. Он много актёрствует, читал мне свои стихи», — рассказал Каменев.

Специалист не исключает, что Гаськов может быть причастен и к другим преступлениям, которые ещё предстоит расследовать. При этом он подчеркнул необходимость тщательно проверять показания осуждённого, поскольку тот склонен к демонстративному поведению.

Ранее Life.ru сообщал, что защита Алексея Гаськова подала апелляционную жалобу на пожизненный приговор. Документ поступил в суд 12 октября. До этого следствие установило обстоятельства серии убийств, совершённых в начале 2000-х годов.