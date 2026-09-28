СК раскрыл хронологию десяти убийств маньяка Гаськова

Следователи раскрыли подробную хронологию преступлений Алексея Гаськова, которого Московский областной суд 28 сентября приговорил к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в убийстве десяти человек и других тяжких преступлениях. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

Серия убийств началась в 2002 году. По данным следствия, первые три преступления Гаськов совершил на северо-востоке Москвы. Его жертвами стали три девушки.

Затем он напал на абитуриентку московского колледжа в лесопарке Подольска. Позже, как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, за один день Гаськов убил двух девушек в парке Пушкино.

Следующей жертвой в том же городе стал мужчина. После этого преступник вновь вернулся на северо-восток Москвы, где убил ещё двух девушек.

Последнее, десятое убийство произошло в Химках. Жертвой стала студентка Московского государственного института культуры, приехавшая из Перу. После преступления Гаськов скрылся в Новосибирской области.

В общей сложности суд установил его причастность к убийству девяти женщин, в том числе двух 17-летних девушек, и одного мужчины. Прокуратура ранее сообщала, что преступления совершались в Москве, Московской и Новосибирской областях.

По версии следствия, Гаськов знакомился с будущими жертвами в парках и других общественных местах, после чего под различными предлогами уводил их в безлюдные места. Расследование серии преступлений удалось продвинуть после его задержания в Новосибирской области по другому тяжкому делу. Впоследствии он дал признательные показания по ряду эпизодов.