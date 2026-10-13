Пожизненное не устроило: Осуждённый за десять убийств маньяк Гаськов обжаловал приговор

Защита серийного убийцы Алексея Гаськова, приговорённого к пожизненному заключению за расправу над десятью людьми, подала апелляционную жалобу. Документ поступил в Московский областной суд 12 октября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на изученные судебные материалы.

Приговор 51-летнему преступнику вынесли 28 сентября. Его признали виновным в убийстве семи женщин, двух 17-летних девушек и одного мужчины. Отбывать наказание осуждённый должен в колонии особого режима.

Серия преступлений началась в 2002 году. Первых трёх жертв Гаськов убил в Бабушкинском районе Москвы, после чего совершил нападения в Подольске и Пушкино. Последней погибла студентка из Перу, на которую он напал возле общежития в Химках.

До начала преступной деятельности мужчина пытался связать жизнь с театром. Он поступал в Новосибирский театральный институт и ВГИК, однако оба учебных заведения его отчислили. Позднее в СМИ за Гаськовым закрепилось прозвище «маньяк из ВГИКа».

Кроме того, суд установил его причастность к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы, совершённым в Новосибирской области в 2020–2024 годах. В ходе разбирательства осуждённый признал вину и раскаялся.

Ранее Life.ru раскрыл подробности расследования серии убийств Алексея Гаськова. По данным СК, преступник знакомился с будущими жертвами в парках и других общественных местах, после чего под различными предлогами заманивал их в безлюдные районы. Продвинуться в расследовании удалось после задержания мужчины в Новосибирской области по другому тяжкому делу. Впоследствии Гаськов дал признательные показания по нескольким эпизодам.