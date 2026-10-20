Оторванный воротник помог раскрыть серию убийств 30-летней давности

Оторванный меховой воротник, пара ботинок и отпечатки пальцев помогли следователям связать пять жестоких убийств, совершённых в России более 30 лет назад. Предполагаемый преступник путешествовал по стране, представлялся чужими именами и находил жертв среди людей, согласившихся его приютить. Подробности расследования сайту MK.Ru раскрыл криминалист Владислав Шильнов.

Фоторобот маньяка. Фото © Макс / Западное МСУТ СК России

В августе 1995 года в Ярославской области появился молодой незнакомец, искавший временное жильё и заработок.

«Отец, не знаешь, где можно остановиться на несколько дней? Хочу устроиться на работу», — обратился он к местному железнодорожнику.

Через несколько дней хозяина обнаружили мёртвым. Постоялец исчез, прихватив вещи, а с оставленного пальто зачем-то сорвал каракулевый воротник. Спустя сутки в соседней деревне нашли тела ещё троих человек, также предоставивших ночлег неизвестному.

Именно там криминалисты обнаружили пропавшую деталь одежды. Экспертиза подтвердила, что воротник принадлежал пальто из первого дома. Дополнительными уликами стали два ботинка из одной пары, найденные на разных местах преступлений, и совпавшие следы пальцев.

Подозрение пало на 27-летнего Георгия Куценко, ранее задерживавшегося за бродяжничество в Ростове. В сентябре того же года похожее преступление произошло в Самаре. Мужчина, называвший себя Сашей, поселился у нового знакомого, которого вскоре нашли убитым. Отпечаток на чайной чашке связал этот эпизод с предыдущими.

Местонахождение предполагаемого убийцы до сих пор неизвестно. В сентябре 2026 года ему заочно предъявили обвинение в гибели пяти человек и объявили в международный розыск.

Ранее Life.ru рассказывал, как криминалисты начали применять искусственный интеллект для выявления серийных преступлений. С 2026 года нейросети помогают сопоставлять уголовные дела из разных регионов и находить возможные связи между нераскрытыми убийствами.