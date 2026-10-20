Из Голливуда в Белый дом? Мэтью Макконахи подогрел слухи о президентских амбициях

Голливудский актёр Мэттью Макконахи вновь привлёк внимание к своим возможным политическим амбициям. После публикации видео в поддержку независимых кандидатов в США появились предположения, что звезда кино может задумываться об участии в президентских выборах 2028 года. При этом сам артист о намерении баллотироваться не объявлял.

В опубликованном в социальных сетях обращении Макконахи призвал американцев не ограничивать выбор представителями Демократической и Республиканской партий. По его мнению, независимые политики заслуживают такого же серьёзного отношения избирателей, как кандидаты от двух крупнейших партий.

Актёр оспорил распространённое представление о том, что голос за независимого кандидата обязательно оказывается потраченным впустую. Он предложил американцам оценить, насколько их прежний выбор в пользу традиционных партий оправдал ожидания.

«Я здесь сегодня не для того, чтобы поддержать какого-либо кандидата или партию. Я выступаю в поддержку двух вещей: справедливости и реальности», — заявил Макконахи.

В своём обращении артист также сослался на настроения американцев. Согласно исследованию Gallup, по итогам 2025 года рекордные 45% взрослых жителей США называли себя политически независимыми. Республиканцами и демократами себя считали по 27% опрошенных.

Макконахи считает, что появление большего числа независимых политиков могло бы заставить обе ведущие партии учитывать позиции более широкого круга избирателей. Он призвал американцев внимательно изучать бюллетени перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Разговоры о возможном переходе актёра в политику возникают не впервые. Ещё в 2021 году Макконахи рассматривал возможность побороться за пост губернатора Техаса, но впоследствии отказался от участия в выборах. В 2024 году на встрече Национальной ассоциации губернаторов он вновь говорил об интересе к государственной деятельности.

Новое обращение подогрело предположения о возможном участии звезды Голливуда в президентской гонке 2028 года. Однако никаких официальных шагов к выдвижению Макконахи пока не предпринял. Его нынешний призыв касается прежде всего независимых кандидатов на предстоящих промежуточных выборах.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мэттью Макконахи задумался о выдвижении на пост губернатора Техаса. Ещё в марте 2021 года актёр публично допускал возможность политической карьеры, рассуждая о том, чем хотел бы заниматься помимо кинематографа.