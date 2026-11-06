В легендарных петербургских «Крестах», где больше века содержали заключённых, вместо одиночных камер появятся гостиничные номера. Причём будущим постояльцам предложат не только ночлег в исторических стенах, но и рестораны, тренажёрный зал и спа. Подробности необычного преображения бывшего следственного изолятора раскрыты в документах городского комитета по охране памятников (КГИОП).

Под гостиницы отдадут два главных крестообразных корпуса, благодаря которым тюрьма получила своё название. В первом здании оборудуют номера на четырёх этажах, а на первом также разместят ресторан и тренажёрный зал. Подвал займут музей, кухня, офисные и технические помещения.

Во втором корпусе, расположенном ближе к Неве, сделают ставку на более комфортный отдых. Здесь предусмотрены собственный ресторан, гостиничные номера и спа-комплекс, который разместится на подземном уровне. Верхние этажи полностью отдадут под проживание гостей.

Всего в бывшей тюрьме планируется открыть 262 гостиничных номера. Четырёхзвёздочный отель на 136 номеров будет ориентирован преимущественно на деловых путешественников, для которых предусмотрен большой конференц-зал. Второй, пятизвёздочный, рассчитан на 126 номеров, включая семейные. Управлять обоими объектами будет Cosmos Hotel Group, соглашение с которой инвестор заключил в июне 2026 года. Открытие запланировано на 2030 год.

Однако превращение бывших тюремных корпусов в отели потребует серьёзной перестройки внутренних помещений. Проект предусматривает частичный демонтаж стен, разделявших камеры, установку лифтов, новых лестниц и остеклённых переходов. При этом исторические кирпичные своды, металлические галереи и другие ценные архитектурные элементы намерены отреставрировать. Некоторые сохранившиеся двери одиночных камер даже планируют превратить в музейные экспонаты.

История «Крестов» началась ещё в XIX веке. Комплекс на Арсенальной набережной возвели по проекту архитектора Антония Томишко, а в одном только первом корпусе к 1887 году насчитывалось 498 одиночных камер. Через эти стены в разные годы прошли Лев Троцкий, Иосиф Бродский, Константин Рокоссовский и другие известные заключённые. В 2017 году изолятор перестал работать после перевода арестантов в новый комплекс в Колпино. Теперь территорию, десятилетиями закрытую для обычных горожан, собираются превратить в общедоступное пространство с гостиницами, музеями, ресторанами и прогулочными зонами.