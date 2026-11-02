В бывшем следственном изоляторе «Кресты» на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга планируют открыть два музея. Один разместят на подземном этаже первого крестообразного корпуса, другой охватит историческую территорию комплекса, сообщили в ГК «КВС».

Музей под открытым небом объединит несколько тематических маршрутов. Один из них, «Связь», расскажет о людях, культурных событиях и роли «Крестов» в истории Петербурга и страны. Другой, «Детективный», познакомит посетителей с расследованиями, побегами и тайнами бывшего СИЗО.

На территории появятся арт-объекты, которые можно будет не только рассматривать, но и изучать на ощупь и на слух. Отдельный музей займёт весь подземный этаж в одном из лучей первого крестообразного корпуса. Подробности навигации, других объектов и маршрутов компания представит позднее.

«Мы хотим, чтобы посетители могли выбирать собственный маршрут, узнавать интересные факты и открывать новые смыслы», — рассказал генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко. По его словам, новая концепция позволит показать историю «Крестов» с разных сторон.

В сентябре в бывшем СИЗО началась реставрация. Первыми запланировали восстановить входное здание с квартирами надзирателей, дома для сотрудников, бывшие баню и прачечную. Комплекс закрыли для посетителей, а в проект его преобразования также включили гостиницы, гастрономические пространства, подземный переход через Арсенальную набережную и причал.