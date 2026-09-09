Тюрьма уходит в прошлое: В легендарных «Крестах» началась большая реставрация

В историческом комплексе бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной началась реставрация. Об этом сообщила администрация Санкт-Петербурга. На время работ бывший изолятор закрыли для посетителей. До начала сентября по его территории проводили экскурсии.

Первыми займутся входным зданием с квартирами надзирателей, домами для сотрудников тюрьмы, а также бывшими баней и прачечной. Разрешение на их реставрацию и приспособление к современному использованию уже выдал КГИОП.

После обновления «Кресты» должны превратиться в крупный общественно-культурный и деловой комплекс. Здесь планируют открыть пространства для творчества, образования и бизнеса, музей, гостиничную инфраструктуру, гастрономические и рекреационные объекты.

При этом историческую архитектуру комплекса намерены сохранить. Губернатор Александр Беглов рассчитывает, что обновлённые «Кресты» станут одной из заметных точек культурной и туристической жизни Петербурга.

Проект также предусматривает подземный переход через Арсенальную набережную и новый причал «Кресты». Он должен обеспечить доступ к территории с воды и войти в будущий туристический маршрут.

Ранее Life.ru показывал концепцию реконструкции «Крестов». В двух основных корпусах бывшего изолятора планируют оборудовать гостиничные номера, в прогулочном дворике — ресторан с панорамным видом, а рядом с одним из зданий — спа-комплекс. Также проект предусматривает благоустройство набережной и создание причала.