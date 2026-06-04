Вместо камер — спа и отель: Новый макет «Крестов» показали на ПМЭФ-2026

На экспозиции Санкт-Петербурга, развёрнутой на Петербургском международном экономическом форуме, публике впервые продемонстрировали трёхмерную модель новых «Крестов». Гости форума увидели, как будет выглядеть бывший тюремный комплекс после превращения в гражданское общественное пространство.

Макет новых «Крестов» показали на стенде Петербурга на ПМЭФ-2026. Видео © Life.ru

Детали проекта озвучили кураторы городского стенда. Из презентации следует, что на освободившейся территории разместят бизнес-центр, прогулочные зоны и места для тихого отдыха. Внутри бывшего СИЗО появится гостиница, окна которой выходят на исторический центр, полноценный спа-комплекс, отдельные уголки для детей, а также пешеходная улица с кафе и ресторанами. Для культурной жизни оборудуют открытую сцену, где планируют проводить концерты и фестивали.

Чтобы не забывать о прошлом этого места, проектировщики заложили в план создание музейной экспозиции, посвящённой вековой истории «Крестов» и тому следу, который они оставили в жизни Петербурга. Кроме того, преображение затронет прилегающую набережную — на Арсенальной набережной построят плавучий причал. Ожидается, что он откроет новый речной маршрут и впишет ожившую историческую локацию в туристическую карту города.

Напомним, легендарный изолятор перестал выполнять свою функцию в 2017-м — как раз тогда в Колпино открылся современный комплекс «Кресты-2», куда этапировали и обвиняемых, и тех, кому уже вынесли приговор. Идею превратить опустевшие корпуса в арт-пространство с гостиницами, музейными залами и точками общепита Александр Беглов озвучил ещё в середине 2019 года. Под зданиями бывшей тюрьмы занято 3,9 гектара земли, а суммарная площадь всех помещений внутри достигает 41,2 тысячи «квадратов». В ближайшей перспективе этот объект с богатым прошлым планируют сделать центром притяжения для петербуржцев и путешественников.

Ранее на ПМЭФ-2026 представили новый логотип для петербургского комплекса «Кресты». Разработку дизайнера Артемия Лебедева выбрали через онлайн-голосование, где он набрал 34 процента голосов из 15 тысяч участников. Два перекрещивающихся голубых креста символизируют возрождённую свободу и отсылают к звёздам на куполах старинных зданий комплекса. По замыслу автора, этот знак объединяет историческое прошлое объекта с его будущим как доступного общественного пространства.