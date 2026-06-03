Артемий Лебедев показал новый логотип петербургских «Крестов» на ПМЭФ

На ПМЭФ состоялась презентация нового логотипа для петербургского комплекса «Кресты», который планируется трансформировать в общественное пространство. Разработку представил дизайнер Артемий Лебедев. Мероприятие прошло на стенде «Шкулев Медиа» с участием Сергея Ярошенко, генерального директора ГК «КВС», и Дмитрия Витковского, главы портала «Фонтанка.ру».

Выбор финальной концепции осуществлялся посредством недельного онлайн-голосования, в котором приняли участие 15 тысяч человек. Победившая версия логотипа получила поддержку 34% участников опроса.

Как пишет «Фонтанка.Ру», новый логотип представляет собой два перекрещивающихся голубых креста, создающих эффект сияния и символизирующих «возрожденную свободу» пространства. Этот графический элемент также перекликается со звездой, украшающей купола двух старинных зданий комплекса. Двойственность названия, в свою очередь, подчеркнута шрифтовым решением.

Логотип для петербургских «Крестов» определили народным голосованием. Фото © «Фонтанка.Ру»

Дизайнер пояснил, что новая визуальная система призвана объединить историческое прошлое объекта с его будущим назначением как доступного общественного пространства.

Ранее Life.ru писал, что Артемий Лебедев предложил украсить столичный высотный комплекс «Москва-Сити» колокольней-небоскрёбом. Эту мысль ему навеяла история создания колокольни «Иван Великий» в Кремле.