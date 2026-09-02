Из трёх часов пути — в 30 минут: в Китае дети теперь ездят в школу на лифте в скале

В китайской провинции Юньнань открыли второй огромный уличный лифт, который помогает детям из удалённой деревни Ничжухэ быстрее добираться до школы. Об этом пишет Oddity Central.

Раньше школьникам приходилось преодолевать сложный горный маршрут пешком. Подъём по узким тропам занимал около трёх часов, а дорога была особенно опасной из-за крутых участков и риска падений.

Первый лифт у Циньюньской лестницы появился в 2022 году. Конструкция высотой 268 метров позволила сократить часть пути до нескольких минут, однако вскоре она стала популярной среди туристов. Из-за большого количества желающих прокатиться возле сооружения начали образовываться очереди. В итоге школьникам также приходилось ждать, чтобы воспользоваться подъёмником.

Новый лифт высотой 288 метров построили рядом с первым. Он рассчитан на большую нагрузку и должен сделать поездку до школы быстрее и удобнее.

Полностью маршрут для детей всё ещё включает шаттл и канатную дорогу, однако общее время в пути сократилось примерно до 30 минут вместо трёх часов. По словам школьников, новый способ добираться до занятий не только экономит время, но и избавляет их от опасного подъёма по горным тропам.

Ранее сообщалось, что в Китае открыли для движения самый высокий мост в мире, пересекающий ущелье Хуацзян в провинции Гуйчжоу. Конструкция была возведена в рамках строительства скоростной трассы Лючжи–Аньлонг. Его высота над дном каньона достигает 625 метров, а общая протяжённость составляет 2,9 километра.