«Из-за угла»: Генерал раскрыл новую тактику «Гераней», которая ставит в тупик ПВО Украины

Российские беспилотники «Герань» начали использовать неожиданные направления для атак на объекты на западе Украины, что, по оценке военных экспертов, осложняет работу местной противовоздушной обороны. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал сайту MK.ru, что дроны могут сначала приближаться к западным границам страны, а затем разворачиваться и заходить на цели с противоположной стороны.

Такой приём эксперт назвал манёвром «из-за угла». По его словам, украинские расчёты ПВО преимущественно ожидают появления беспилотников с восточного и юго-восточного направлений. Изменение маршрута, считает Попов, способно застать их врасплох и снизить эффективность перехвата.

Поводом для обсуждения новой тактики стали сообщения военных Telegram-каналов о реактивной «Герани», которая преодолела около 1500 километров и достигла Ровенской области. Однако сам генерал усомнился, что эта цифра отражает реальную дальность полёта аппарата.

По оценке Попова, российские военные могут использовать более сложные траектории полёта для выхода к объектам во Львовской, Волынской и других западных областях Украины. Такой подход позволяет менять направление атаки и затрудняет прогнозирование дальнейшего движения беспилотников.

Эксперт также допустил, что отдельные модификации «Гераней» способны выполнять не только ударные, но и разведывательные задачи. Современная аппаратура становится компактнее, поэтому её установка на беспилотники может расширять возможности наблюдения.

На фоне обсуждения новой тактики украинское воздушное командование «Запад» сообщило об уничтожении 80 реактивных беспилотников типов «Герань-2» и «Герань-4» над шестью западными областями страны 19–20 октября.