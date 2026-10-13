Избили и подвесили на кране: Четверых мужчин обвинили в расправе над знакомым под Петербургом

Охранник автосервиса в Пушкине под Санкт-Петербургом помог раскрыть жестокое убийство 34-летнего мужчины. Он заметил четверых неизвестных, которые тащили человека без признаков жизни, и сообщил об этом в полицию. Вскоре предполагаемых участников расправы задержали, сообщили в пресс-службе полиции.

По версии следствия, события начались 10 октября в Баболовском парке, где двое знакомых совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. Позднее конфликт продолжился в квартире на Парковой улице, где мужчину избили.

После этого компания, как утверждается, силой посадила пострадавшего в автомобиль и отвезла в ангар. Там издевательства продолжились. По предварительным данным, потерпевшего вновь избили, а затем подвесили на строительной кран-балке. От полученных травм он скончался.

Тело обнаружили на территории автосервиса на Сапёрной улице. Благодаря сообщению охранника сотрудники уголовного розыска быстро установили предполагаемых участников преступления. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 34 до 39 лет.

Возможным поводом для расправы стал прежний конфликт. Предположительно, погибший ранее ранил одного из родственников подозреваемых. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Следствие предъявило задержанным обвинения по делу об убийстве, совершённом группой лиц, и насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Первые подробности убийства в Пушкине стали известны ещё 11 октября. Тогда правоохранители сообщали, что вечером 10 октября охранник промзоны заметил четверых мужчин, которые волокли пятого в сторону автосервиса. Как писала «Фонтанка», двое задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, а все четверо на момент задержания официально не работали.

В сентябре в Петербурге расследовали другое убийство, совершённое после семейного конфликта. Как сообщал Life.ru 10 сентября, мужчина сам подошёл к сотрудникам Росгвардии и рассказал, что убил мать во время ссоры. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины в квартире на Ленинском проспекте.