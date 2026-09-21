Издалека приняли за дым: Огромная туча мошек накрыла дорогу в Кызыле

Огромное скопление мошек опустилось на одну из дорог в Кызыле и заметно ухудшило видимость автомобилистам. Кадры передал телеграм-канал «Новости Кызыла и Тувы».

В Туве огромное облако из насекомых перекрыло дорогу. Видео © Telegram /Новости Кызыла и Тувы

На открытой местности видно плотную тёмную массу, которая зависла над трассой и частично закрыла обзор. Издалека происходящее напоминало густой дым.

Сначала очевидцы решили, что неподалёку мог начаться пожар. Однако после приближения к месту они заметили, что над проезжей частью кружит огромное количество насекомых. Именно их скопление образовало необычную «тучу». Причина такого поведения мошек пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что самолёт Як-40 авиакомпании «Вологодское авиапредприятие» не смог долететь до Москвы и вернулся в Вологду. Расследование установило, что отказ оборудования спровоцировали насекомые. Они попали в систему во время долгой стоянки борта. Самолёт с 19 пассажирами и тремя членами экипажа вылетел в Москву. Почти сразу после набора высоты начались неполадки: сначала не включился кондиционер, затем отказала основная система регулировки давления.