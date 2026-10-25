Изобрел кубизм, менял женщин, делил творчество на периоды: 145 лет со дня рождения Пабло Пикассо Оглавление Кто он Периоды творчества Главные картины Музы и семья Судьба картин Выставки и музеи Частые вопросы Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в Малаге. Периоды творчества, «Авиньонские девицы» и «Герника», его семья и судьба картин на рынке. 145 лет со дня рождения Пикассо: как удивлял художник. Коллаж © Life.ru. Обложка © pablo-ruiz-picasso / Tony Vaccaro, © pablo-ruiz-picasso, © pablo-ruiz-picasso

25 октября 2026 года — 145 лет со дня рождения Пабло Пикассо. Он родился в 1881-м в Малаге. Умер в 1973-м в Мужене. Девяносто один год. Войны, женщины, дети, тысячи картин. И репутация художника, который сломал всё — и построил заново.

Его полное имя не помещается в одну строку. Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Руис и Пикассо. Серьёзно. Так его крестили. А мир запомнил два слова: Пабло Пикассо.

Кто он

Испанец, который жил во Франции. Живописец, скульптор, график, керамист. Один из тех, кто придумал кубизм — не «открыл», а именно придумал, потому что до него такого не было.

Начал рисовать раньше, чем говорить. По легенде, первое слово — «piz», от «lápiz», карандаш. Отец, учитель рисования, дал ему первые уроки. В 16 лет Пикассо поступил в Королевскую академию Сан-Фернандо в Мадриде. Проучился недолго — академическая рутина быстро приелась.

Настоящее имя Пикассо. Фото © pablo-ruiz-picasso

Периоды творчества

Критики делят его на этапы. Не потому, что так удобнее. А потому что он реально менялся — резко, радикально, иногда за несколько месяцев.

Голубой период (1901–1904). Друг покончил с собой. Пикассо ушёл в депрессию. Палитра стала холодной — синие, голубые, зелёные. На холстах — нищие, бродяги, больные, старики. Одиночество. «Старый гитарист» (1903) — одна из главных работ этого времени.

Розовый период (1904–1906). Переезд в Париж. Встреча с Фернандой Оливье. Тёплые тона — розовые, оранжевые, персиковые. Герои другие — циркачи, акробаты, арлекины. «Девочка на шаре» (1905) — самая известная картина этих лет.

Африканский период (1907–1909). Пикассо увидел африканские маски. И всё изменилось. Формы упростились, пропорции исказились. Это был шаг к кубизму.

Кубизм (с 1909). Вместе с Жоржем Браком он придумал новый способ видеть. Предметы разлагались на геометрические формы. Показывались с разных точек одновременно. Аналитический кубизм (1909–1912), потом синтетический (1912–1914) — с коллажами и яркими цветами.

Надо отметить, что эти периоды не всегда шли строго друг за другом — в творчестве Пикассо они нередко перекрывались, и в одной работе могли смешаться черты разных этапов.

Работа над «Герникой». Фото © pablo-ruiz-picasso

Главные картины

«Авиньонские девицы» (1907). С этой картины начался кубизм. Пять обнажённых фигур. Искажённые лица. Маски вместо глаз. Пикассо писал её месяцами, сделал сотни эскизов. Друзья, увидев полотно, были в шоке. Даже Брак сначала не понял. А теперь это веха в истории искусства.

«Герника» (1937). Самая мощная антивоенная картина XX века. Повод — бомбардировка люфтваффе баскского города Герника во время гражданской войны в Испании. Пикассо написал полотно за месяц. Огромное — 3,5 на 7,8 метра. Чёрно-белое. Без единого цветного мазка. Искажённые фигуры людей и животных. Крик. Боль. Хаос. Впервые её показали в июле 1937 года в Испанском павильоне на Всемирной выставке в Париже. Работу высоко оценила легендарная «пассионария» Долорес Ибаррури.

Есть легенда: к художнику во время оккупации Парижа однажды пришли немецкие офицеры. На его столе находилась репродукция «Герники». «Это вы сделали?» — спросил нацист. «Нет, — ответил Пикассо, — это вы».

«Девочка на шаре» (1905). Главная работа «розового периода». Хрупкая девочка-эквилибристка балансирует на шаре. Рядом — массивный атлет на кубе. Контраст движения и неподвижности. Хрупкости и силы. Картина хранится в Пушкинском музее в Москве. В 1913 году её приобрёл московский предприниматель Иван Морозов, а в 1948 году полотно поступило в коллекцию музея. Из-за высокой ценности работа очень редко покидает пределы России.







Музы и семья

Женщины в жизни Пикассо — отдельная история. Они были не только спутницами. Музами. Моделями. Вдохновительницами. И часто — жертвами его характера.

Фернанда Оливье. Первая любовь в Париже. С ней связан «розовый период».

Первая любовь в Париже. С ней связан «розовый период». Ольга Хохлова. Первая жена, русская балерина. Свадьба в 1918-м. Сын Паоло (1921–1975).

Первая жена, русская балерина. Свадьба в 1918-м. Сын Паоло (1921–1975). Мари-Тереза Вальтер. Юная возлюбленная. Мать дочери Майи (1935–2022).

Юная возлюбленная. Мать дочери Майи (1935–2022). Дора Маар. Фотограф и художница. Её лицо — на многих полотнах. С ней связан «африканский период» и «Герника».

Фотограф и художница. Её лицо — на многих полотнах. С ней связан «африканский период» и «Герника». Франсуаза Жило. Художница. Мать Клода (1947) и Паломы (1949). Отношения длились около десяти лет.

Художница. Мать Клода (1947) и Паломы (1949). Отношения длились около десяти лет. Жаклин Рок. Вторая жена. С ней Пикассо прожил последние годы.

Пикассо с Жаклин Рок. Фото © pablo-ruiz-picasso

Судьба картин

Работы Пикассо — одни из самых дорогих на арт-рынке. В 2023 году «Женщина с часами» ушла с молотка на Sotheby's за $139,36 млн. Полотно вошло в топ арт-рынка того года: оно стало самой дорогой работой, ушедшей с молотка в 2023-м, и второй по стоимости в истории аукционных продаж Пикассо. Рекордсменом остаётся картина «Алжирские женщины (Версия О)», проданная в 2015 году примерно за $179 млн. В 2025-м «Бюст женщины в шляпе с цветами» продали за €32 млн во Франции.

Но есть и другая сторона. Картины Пикассо часто крадут. В 2007-м из музея в Сан-Паулу похитили «Портрет Сюзанны Блох» и «Танец». Преступники унесли картины всего за несколько минут, используя гидравлический домкрат. Картины нашли: в начале января 2008 года их обнаружили в доме одного из задержанных в пригороде Сан-Паулу. Полотна не пострадали и вернулись в музей.

2010 год, Музей современного искусства в Париже. В ночь на 20 мая исчезли пять полотен: «Голубь с зелёным горошком» (Пикассо), «Пастораль» (Матисс), «Оливковое дерево близ Эстака» (Брак), «Женщина с веером» (Модильяни) и «Натюрморт с подсвечниками» (Леже). Все картины нашли. Грабителя (Вьерана Томича, известного как «Спайдермен») арестовали, а позже осудили.

2012 год, Национальная галерея в Афинах. Похитили «Голову женщины» Пикассо (1939), «Ветряную мельницу» Пита Мондриана и рисунок на евангельские темы итальянского художника Гульельмо Каччи. Картину Пикассо (и работу Мондриана) тоже нашли — спустя девять лет, в 2021 году. Полиция обнаружила их в тайнике около греческого города Кератея.

Выставки и музеи

Увидеть работы Пикассо можно во многих городах. В Париже — Музей Пикассо. В Барселоне — Музей Пикассо. В Малаге — дом-музей, где он родился. В Москве — Пушкинский музей, где хранится «Девочка на шаре». Работы Пикассо выставляются по всему миру постоянно.

Самое интересное: Москве в саду имени Баумана с 23 октября проходит большая выставка «Дали и Пикассо» на которой демонстрипруется более 260 подлинных работ этих художников. Экспозиция открыта с 13:00 до 20:00 без выходных, билет стоит от 600 р. Обещают, что увидеть полотна мастеров можно будет до 27 января 2027 года.

Где сейчас картины Пикассо. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Частые вопросы

Сколько лет со дня рождения Пикассо в 2026 году?

145 лет. Он родился 25 октября 1881 года.

Где родился Пикассо?

Пикассо родился в испанском городе Малага.

Какие картины Пикассо самые известные?

«Авиньонские девицы» (1907), «Герника» (1937), «Девочка на шаре» (1905), «Старый гитарист» (1903).

Кто были музы Пикассо?

Фернанда Оливье, Ольга Хохлова, Мари-Тереза Вальтер, Дора Маар, Франсуаза Жило, Жаклин Рок.

Пикассо с Ольгой Хохловой перед афишей балета «Парад». Фото © pablo-ruiz-picasso

Сколько детей было у Пикассо?

Четверо: Паоло, Майя, Клод и Палома.

Авторы Андрей Соколов