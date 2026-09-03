Известного музыканта Мелендеса, его беременную жену и дочь убили в Мексике

В Мексике убили клавишника группы Camilo Séptimo Джонатана Мелендеса, его беременную супругу, трёхлетнюю дочь и няню семьи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мексиканские власти.

Тела 38-летнего музыканта и членов его семьи обнаружили 1 сентября в жилом комплексе в муниципалитете Атисапан-де-Сарагоса неподалёку от Мехико. Погибли также 21-летняя няня и домашняя собака. Шестилетний сын Мелендеса остался жив. По данным следствия, погибшие получили огнестрельные ранения. В прокуратуре штата сообщили, что часть жертв была убита выстрелами в голову, ещё один человек — выстрелом в спину.

На следующий день после обнаружения тел правоохранители задержали двух подозреваемых. Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч сообщил, что один из них мог попасть в дом благодаря знакомству с одной из жертв.

Джонатан Мелендес был клавишником и одним из участников мексиканской инди-рок-группы Camilo Séptimo. Коллектив выразил соболезнования семье музыканта после трагедии.

Ранее популярного исполнителя песен на языке харьянви Анкита Балияна застрелили возле спортзала в индийском городе Шамли в штате Уттар-Прадеш. Спустя несколько дней двое подозреваемых в убийстве погибли в перестрелке с полицией. Нападение произошло вечером 26 августа, когда Балиян после тренировки направлялся к своему автомобилю. Четверо мужчин подъехали на двух мотоциклах и открыли огонь. По данным полиции, было произведено около 18 выстрелов. Певца доставили в больницу, однако спасти его не удалось.