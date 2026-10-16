«Извинитесь!» Глава ФБР пришёл в ярость из-за выдуманного журналистами визита в Россию

Директор ФБР Кэш Пател потребовал от американского телеканала MS NOW принести извинения сразу трём сторонам после ошибочного сообщения о его прибытии в Россию. По словам главы ведомства, журналисты не удосужились проверить даже его местонахождение, прежде чем выпускать новость. Своё возмущение он выразил в социальной сети X.

Скандал разгорелся 14 октября, когда MS NOW со ссылкой на два анонимных источника сообщил, что руководитель ФБР якобы прибыл в Россию для проведения встреч. Однако в действительности Пател находился в американском штате Вирджиния, где участвовал в мероприятии Университета Либерти, посвящённом сотрудникам правоохранительных органов. ФБР оперативно опровергло сообщение телеканала, опубликовав кадры с мероприятия. Позднее корреспондент MS NOW Кен Дилани признал ошибку в эфире и уточнил, что директор ведомства не прилетал в Россию. Журналист выразил сожаление в связи с недостоверной информацией.