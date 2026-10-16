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Регион
Опубликовано 16 октября, 13:40

«Извинитесь!» Глава ФБР пришёл в ярость из-за выдуманного журналистами визита в Россию

Глава ФБР Пател потребовал от MS NOW извиниться за ложь о его визите в РФ

Кэш Пател. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Кэш Пател. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Директор ФБР Кэш Пател потребовал от американского телеканала MS NOW принести извинения сразу трём сторонам после ошибочного сообщения о его прибытии в Россию. По словам главы ведомства, журналисты не удосужились проверить даже его местонахождение, прежде чем выпускать новость. Своё возмущение он выразил в социальной сети X.

«Они должны извиниться трижды — перед ФБР, перед сообществом правоохранительных органов и перед американским народом», — написал Пател.

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Скандал разгорелся 14 октября, когда MS NOW со ссылкой на два анонимных источника сообщил, что руководитель ФБР якобы прибыл в Россию для проведения встреч. Однако в действительности Пател находился в американском штате Вирджиния, где участвовал в мероприятии Университета Либерти, посвящённом сотрудникам правоохранительных органов. ФБР оперативно опровергло сообщение телеканала, опубликовав кадры с мероприятия. Позднее корреспондент MS NOW Кен Дилани признал ошибку в эфире и уточнил, что директор ведомства не прилетал в Россию. Журналист выразил сожаление в связи с недостоверной информацией.

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Юрий Лысенко
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