«Из России с любовью»: В Совфеде ждут пояснений от США после загадочного послания главы ФБР

Российская сторона ожидает разъяснений после необычной публикации директора ФБР Кэша Пателя, который оставил в соцсетях сообщение «Из России с любовью». Смысл этой фразы остался неясным и вызвал вопросы у российских политиков. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что заявления высокопоставленных американских чиновников должны быть понятными и не допускать двусмысленных трактовок. По его мнению, подобная манера общения лишь создаёт дополнительные вопросы вместо того, чтобы прояснять позицию Вашингтона.

«Такие загадочные заявления иногда ставят в тупик логично рассуждающих людей», — подчеркнул Карасин.

Он выразил надежду, что американская сторона всё-таки объяснит, какой смысл руководитель спецслужбы вложил в свою публикацию.

Ранее Life.ru сообщал, что ФБР опровергло сведения о приезде своего директора в Россию для переговоров. Американские журналисты утверждали, будто Патель прибыл на встречи с представителями ФСБ в Москве и Санкт-Петербурге. После этого чиновник решил опубликовать то самое сообщение.