Директор ФБР Патель обручился с кантри-певицей, которая младше его на 18 лет

Директор ФБР Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс объявили о помолвке. Об этом Уилкинс сообщила в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с Пателем и показав кольцо.

Директор ФБР Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexiswilkins

Публикацию она сопроводила фразой о том, что «взяли и узаконили отношения», а также эмодзи кольца. Патель отреагировал на пост возлюбленной, отправив эмодзи сердца и кольца.

Патель и Уилкинс встречаются с 2023 года. Алексис Уилкинс младше Пателя на 18 лет. Она занимается кантри-музыкой. В апреле 2023 года певица выпустила дебютный мини-альбом «Grit».

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