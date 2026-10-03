«Любила больше жизни»: Мать четверых детей Маска сообщила о внезапном разрыве

Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис объявила о расставании с американским миллиардером, самым богатым человеком мира Илоном Маском, от которого у неё четверо детей. О неожиданном завершении отношений она рассказала в соцсети X.

По словам Зилис, ещё незадолго до разрыва между ними сохранялись романтические отношения, поэтому решение Маска стало для неё неожиданностью.

«Трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию, но иногда так случается», — написала она.

В подтверждение своих слов Зилис опубликовала скриншот переписки с Маском от 24 сентября. Судя по нему, после совместного завтрака она призналась миллиардеру в любви, а тот ответил ей взаимностью. В той же переписке Маск назвал Зилис своей «второй половинкой», говоря о возможности взять её с собой на ужин с председателем КНР Си Цзиньпином.

Зилис призналась, что любила предпринимателя «больше жизни» и тяжело переживает разрыв. При этом она подчеркнула, что благодарна за их четверых детей и надеется, что после расставания они с Маском смогут остаться друзьями и вместе заниматься их воспитанием.

Шивон Зилис занимает должность директора по операциям и специальным проектам в основанной Маском нейротехнологической компании Neuralink. Она также ранее входила в совет директоров OpenAI и работала в сфере искусственного интеллекта и венчурных инвестиций.

У Зилис и Маска четверо общих детей. В 2021 году у них родились близнецы Страйдер и Азур, позднее появилась дочь Аркадия, а в 2025 году Зилис сообщила о рождении сына Селдона Ликурга. Долгое время пара практически не рассказывала публично о характере своих отношений.

Сам Маск на момент публикации публично заявление Зилис о расставании не комментировал.

Илон Маск был дважды женат: с писательницей Джастин Уилсон он прожил в браке с 2000 по 2008 год, у пары родились шестеро детей, один из которых умер в младенчестве. Затем предприниматель дважды женился на британской актрисе Талуле Райли — в 2010–2012 и 2013–2016 годах. После этого у Маска были отношения с актрисой Эмбер Хёрд, а с 2018 года — с певицей Граймс, от которой у него трое детей; пара неоднократно расходилась, а позднее спорила об опеке. Кроме того, в 2024 году у Маска родился сын от писательницы Эшли Сент-Клэр.