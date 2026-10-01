Скрывали роман четыре года: 64-летний Джим Керри ошарашил публику тайной женитьбой

Джим Керри тайно женился на своей давней возлюбленной Мин Ха. Свадьба 64-летнего актёра прошла 30 сентября в Лос-Анджелесе в узком кругу и без публичной церемонии, подтвердил представитель звезды изданию People.

Отношения пара долго не афишировала. Вместе Керри и Мин Ха замечали ещё в феврале 2022 года, однако официально как пара они впервые появились на публике только 26 февраля 2026-го на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже.

Тогда Мин Ха пришла на церемонию вместе с дочерью актёра Джейн и его внуком Джексоном. Получая почётный «Сезар», Керри со сцены назвал избранницу своей «прекрасной спутницей» и признался ей в любви. Мин Ха живёт в Лос-Анджелесе и занимается искусством и актёрской работой.

Новый брак стал для Керри третьим. При этом ещё несколько лет назад актёр открыто говорил, что всё больше ценит уединение. В интервью Access Hollywood в 2022 году он даже допускал завершение карьеры, объясняя, что ему нравится тихая жизнь, живопись и возможность уделять время себе.

Керри тогда подчёркивал, что не исключает возвращения к работе ради действительно особенного сценария. Впоследствии он всё же продолжил сниматься, в том числе вновь сыграл доктора Роботника во франшизе «Соник».

Личная жизнь Джима Керри и прежде складывалась непросто. В 1987 году он женился на Мелиссе Вомер, в этом браке родилась его единственная дочь Джейн; супруги развелись в 1995-м. Уже в 1996 году актёр связал себя узами брака с партнёршей по фильму «Тупой и ещё тупее» Лорен Холли, но менее чем через год пара рассталась. Позднее у Керри были отношения с Рене Зеллвегер, с которой он был помолвлен, и Дженни Маккарти. О многолетних неудачах актёра в личной жизни и его отношении к любви Life.ru подробно рассказывал в отдельном материале.

Одной из самых тяжёлых страниц в жизни Керри стал роман с визажисткой Катрионой Уайт. Они познакомились в 2012 году, расставались и позднее возобновляли отношения. После смерти Уайт в 2015 году Life.ru подробно восстанавливал историю их отношений и писал о судебных претензиях родственников девушки к актёру. Керри обвинения отвергал, а в 2018 году судебное дело против него было прекращено.

Позднее Керри встречался с актрисой Джинджер Гонзагой, однако эти отношения также завершились. После этого артист практически перестал публично рассказывать о романах — вплоть до появления с Мин Ха на «Сезаре» в феврале нынешнего года.