Что случилось с Джимом Керри? Life.ru разбирается, почему фанаты уверены, что актёра заменил клон

Джим Керри всегда был немного странным, но именно за это его и любят многочисленные фанаты. Эйс Вентура, Маск, Гринч — эти персонажи стали культовыми, но создаётся ощущение, что они не оставляли места для самого Керри. Несмотря на всю экстраординарность, Джим всегда был талантливым и любимым. Но то, что происходит сейчас, выходит за рамки привычного сюрреализма. 26 февраля 2026 года 64-летний актёр появился на французской премии «Сезар», и зрители его не узнали.

Фото © ТАСС / Sipa USA / Abaca Press

С экранов на них смотрел человек с идеально гладкой кожей, округлившимися глазами и странной, застывшей мимикой. В последние годы Керри и так не давал покоя конспирологам: он рисовал мрачные картины, рассуждал о пустоте бытия, а в 2014 году на «Золотом глобусе» выдал речь, которую теперь называют пророческой. «Мне надоели секреты и ложь», — говорил он тогда, и зал смеялся. Сегодня никто не смеётся. Потому что, кажется, секреты начинают всплывать. А у фанатов только один вопрос: «Джим…это вообще ты?».

Клон Джима Керри был или это игра воображения

Фото © ТАСС / ZUMA / Dave Bedrosian, Romuald Meigneux

Сразу после церемонии в Париже соцсети взорвались. Пользователи принялись скурпулёзно сравнивать фотографии, и выводы оказались неутешительными… Многие уверены: Джима Керри убили иллюминаты! Он доигрался и был клонирован! Но какие же аргументы приводят конспирологи? Основной аргумент — изменившаяся внешность актёра. Да, Джим Керри действительно поменялся, но почему же сразу клон? Какие ещё есть доказательства? У поклонников они нашлись.

На кадрах раздачи автографов «человек, похожий на Керри» пишет правой рукой. Но актёр — якобы известный левша. «Левшизм» считается чем-то вроде отпечатка пальца, его практически невозможно подделать, так почему же теперь он пишет правой рукой? Факт в копилку конспирологов. Но, наверное, самым пугающим фактом являются глаза, изменившие цвет. Все эти новости пугают поклонников и будоражат умы конспирологов, но есть и рациональное зерно. Скептики предлагают не хоронить и не клонировать актёра раньше времени. Но их мнение мало кто учитывает, а что же скажет специалист?

А что же происходит на самом деле?

Фото © ТАСС / Imago / imago stock&people

Чтобы разобраться в ситуации, Life.ru обратился к опытному пластическому хирургу. И её версия куда прозаичнее, чем идеи конспирологов. «Я считаю, что Джим Керри, возможно, прибегнул к пластической операции в погоне за молодостью, чтобы сохранить соответствие современным стандартам красоты Голливуда и выглядеть свежо и привлекательно», — говорит пластический хирург Дженнет Алиева.

Она предполагает, что все изменения во внешности актёра связаны с выполненной блефаропластикой. Эта процедура позволяет сделать глаза более округлыми. Также врач отмечает, что на одной процедуре Керри не остановился. По лицу видно, что была выполнена эндоскопическая подтяжка лба и SMAS – подтяжка лица.

Фото © ТАСС / Rights Managed / Mary Evans/AF Archive/Paramount

Можно возразить, что голливудская звезда скорее опухла, чем выполнила процедуры по подтяжке, но не стоит забывать, что период восстановления всегда занимает много времени. Пластический хирург уверяет: «Так как прошло не так много времени после операций, на лице всё ещё сохраняется ощущение некоторой амимичности, что свидетельствует о недавнем реабилитационном периоде. В настоящее время лицо ещё немного отёчное, что естественно в первые недели после таких вмешательств».

Да, сейчас Джим Керри выглядит непривычно, но после окончания реабилитационного периода результат станет более естественным, гармоничным и соответствующим всем ожиданиям. Не стоит паниковать — все эти процессы требуют времени, и конечный эффект обязательно порадует. Поэтому, конечно, на всех фото сам Керри, а никакой не двойник. Наверное.

При чём тут иллюминаты и Эпштейн?

Фото © Youtube / Jimmy Kimmel Live

Однако фанаты просто «послеоперационным отёком» не ограничиваются. В связи с изменениями в жизни актёра все вдруг вспомнили эпизод из далёкого 2014-го. Тогда Джим Керри прямо со сцены заговорил об иллюминатах и их секретах. Конечно, тогда публика смеялась, ведь всем было ясно, что это «безобидная» шутка. Но спустя 12 лет конспирологи разглядели в этом доказательство «гибели» актёра. Ещё одним поводом для сплетен стали картины Джима, на которых изображено «Всевидящее Око». А некоторые не постыдились даже затронуть тему смерти Катрионы Уайт, обвинив Керри и его иллюминатов в убийстве девушки.

Естественно, актёр не был причастен к смерти экс-возлюбленной, но кто мы такие, чтобы спорить с конспирологами? Особенно когда всплывает информация о том, что имя Джима Керри упоминалось в несчастных файлах Эпштейна. Этот факт как вишенка на торте из всех теорий заговора, которые окружают жизнь актёра! Но попадание в такие документы означает лишь то, что человек был знаком с Эпштейном, обменивался с ним контактами или просто был у него в записной книжке. Неразумно расценивать это как доказательство причастности к преступлениям и убийствам.

Фото © Getty Images / Rick Friedman / Rick Friedman Photography / Corbis

Так кто же он, человек с парижского мероприятия? Очередная жертва неудачной пластики или шпион мирового правительства? Реальность всегда скучнее конспирологии. Джим Керри — сложная натура, балансирующая между гениальным комиком и слегка сумасшедшим человеком. В последние годы он избегал публичности, а когда вышел в свет, оказалось, что поклонники были не готовы принять его изменения. Грустная история о Голливуде повторяется, ещё совсем недавно люди с пеной у рта доказывали, что Бритни Спирс мертва, а теперь переключились на Джима.

Их разница только в том, что певица больше не хочет никого устраивать, а вот комик до сих пор гонится за стандартами красоты из Голливуда. Публичному человеку выжить нелегко, а выжить и остаться собой практически невозможно. И если даже Джиму Керри пришлось лечь под нож, чтобы соответствовать стандартам индустрии, то это, пожалуй, тревожный звоночек о том, что в нашем обществе что-то не так. Потому что настоящий Джим Керри никогда не нуждался в маске.