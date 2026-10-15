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Регион
Опубликовано 15 октября, 03:15

«Из России с любовью»: Глава ФБР потроллил американские СМИ после истории с поездкой в РФ

Глава ФБР одной фразой поддел журналистов, отправивших его в Москву

Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Директор ФБР Кэш Патель иронично отреагировал на сообщения американских СМИ о своём якобы состоявшемся визите в Россию.

«Из России с любовью...» — написал он в соцсети X после опровержения информации о поездке.

Поводом для шутки стал репортаж телеканала MS NOW. Журналисты со ссылкой на двух неназванных источников утверждали, что глава американской спецслужбы прибыл в Россию для переговоров с представителями ФСБ. Предполагалось, что он посетит Москву и Санкт-Петербург.

Однако в Федеральном бюро расследований опровергли сообщения о визите Пателя. Выяснилось, что 14 октября директор ведомства находился в штате Вирджиния, где участвовал в мероприятии в Университете Либерти. Его присутствие подтвердили кадры трансляции местного телеканала.

Сам Патель потребовал от MS NOW извинений перед ФБР, правоохранителями и американцами. Он также упрекнул журналистов в распространении недостоверных сведений, подчеркнув, что факты важнее кликбейта.

Позднее корреспондент телеканала Кен Диланян вновь появился в эфире и признал ошибку. Журналист отозвал сообщение о прибытии директора ФБР в Россию и выразил сожаление из-за публикации неверной информации.

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Ранее Life.ru сообщал о реакции Кремля на возможный визит руководителя ФБР в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что подобные поездки практически никогда не анонсируются, поэтому ему нечего сообщить журналистам по этому поводу.

Больше новостей о международной дипломатии и отношениях России и США — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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