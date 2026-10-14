Песков не стал комментировать возможный визит главы ФБР в Россию

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о возможном визите директора ФБР Каша Пателя в Россию. На вопрос о предполагаемой поездке ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, такие визиты они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать», — заявил представитель Кремля.

Ранее Life.ru рассказывал, что политолог Малек Дудаков связал возможный визит Пателя с поиском материалов по «Рашагейту». По мнению американиста, они могли бы использоваться во внутриполитической борьбе в США. Официального подтверждения поездки тогда не было.