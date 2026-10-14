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Регион
Опубликовано 14 октября, 12:57

Песков не стал комментировать возможный визит главы ФБР в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о возможном визите директора ФБР Каша Пателя в Россию. На вопрос о предполагаемой поездке ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, такие визиты они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать», — заявил представитель Кремля.

В Кремле оценили сообщения о визите главы ФБР в Россию
В Кремле оценили сообщения о визите главы ФБР в Россию

Ранее Life.ru рассказывал, что политолог Малек Дудаков связал возможный визит Пателя с поиском материалов по «Рашагейту». По мнению американиста, они могли бы использоваться во внутриполитической борьбе в США. Официального подтверждения поездки тогда не было.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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