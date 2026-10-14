Глава ФБР потребовал извинений от MS NOW за неверные данные о его прибытии в РФ

Директор ФБР Кэш Патель потребовал от телеканала MS NOW извиниться за ошибочное сообщение о его прибытии в Россию. Журналисты утверждали, что руководитель ведомства прилетел на переговоры с представителями ФСБ, хотя в действительности он находился в американском штате Вирджиния. Об этом Патель написал в социальной сети X.

«Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов, а также американским народом», — заявил глава ведомства.

Патель обвинил телеканал в регулярном распространении недостоверных сведений о работе ФБР. При этом он не стал уточнять, состоится ли его поездка в Россию в будущем.

Поводом для заявления стал репортаж корреспондента MS NOW Кена Диланяна. Журналист со ссылкой на два неназванных источника сообщил в прямом эфире, что самолёт директора ФБР приземлился в России. По его информации, Патель собирался провести двухдневные переговоры с представителями российских спецслужб в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако ФБР опровергло эти сведения. Ведомство сообщило, что 14 октября его директор находился в Университете Либерти в городе Линчберге. Там он участвовал в мероприятии, посвящённом работе правоохранительных органов. Американские журналисты также опубликовали видеозапись выступления Пателя, которая подтвердила его присутствие в Вирджинии.

Позднее Диланян вновь вышел в прямой эфир и признал ошибку. Корреспондент отозвал своё сообщение о прибытии руководителя ФБР в Россию и выразил сожаление в связи с публикацией неверной информации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном приезде Кэша Пателя. Представитель Кремля пояснил, что подобные визиты практически никогда не анонсируют заранее, поэтому он не располагает информацией для журналистов. До этого американское издание Politico сообщало о предполагаемой поездке директора ФБР в Москву и Санкт-Петербург в середине октября. При этом источники газеты не раскрывали повестку возможных переговоров и не уточняли, планируется ли встреча Пателя с российским лидером Владимиром Путиным.