ФБР опровергло сообщения о визите директора Кэша Пателя в Россию

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель не приезжал в Россию для переговоров с представителями ФСБ. В день предполагаемого визита он находился на мероприятии в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное опровержение ведомства.

В ФБР уточнили, что 14 октября руководитель бюро посетил Университет Либерти в городе Линчберг. Там проходило мероприятие, посвящённое работе правоохранительных органов. Присутствие Пателя подтвердили видеокадры местного подразделения телеканала ABC News.

Поводом для заявления стала публикация американского издания MS NOW. Журналисты со ссылкой на двух неназванных источников утверждали, что глава ФБР уже прибыл на российскую территорию.

По версии издания, американский чиновник должен был провести двухдневные переговоры с представителями ФСБ. Предполагалось, что встречи состоятся 14 и 15 октября в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако в Федеральном бюро расследований отвергли эти сведения, указав на фактическое местонахождение своего руководителя. Таким образом, сообщения о его прибытии в Россию не получили подтверждения.