СМИ сообщили о прибытии директора ФБР Кэша Пателя в Россию

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель, по данным СМИ, прибыл в Россию для проведения переговоров. О приезде высокопоставленного американского чиновника сообщило агентство MS со ссылкой на источники. Официального подтверждения визита пока нет.

Ранее американское издание Politico сообщало, что поездка главы ФБР запланирована на 14–15 октября. Предполагалось, что Патель посетит Москву и Санкт-Петербург, а принимающей стороной выступит Федеральная служба безопасности России.

При этом повестка возможных переговоров не раскрывалась. Источники журналистов также не уточняли, планируется ли встреча американского чиновника с президентом России Владимиром Путиным или представителями его администрации.

В Кремле ранее отказались комментировать сообщения о предстоящей поездке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что подобные визиты обычно заранее не объявляются, поэтому ему нечего сообщить журналистам.

Ранее Life.ru рассказывал о возможных причинах поездки Кэша Пателя в Россию. В частности, обсуждалась версия о заинтересованности американской стороны в получении дополнительных материалов по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы США.