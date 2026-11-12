Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор 35-летнему Вячеславу Попову. Мужчину признали виновным в серийном изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и насильственных действиях.

Преступная деятельность началась в августе 2020 года. Попов увидел 15-летнюю девочку в телевизионном творческом проекте, нашел её профиль в социальной сети и с помощью графических редакторов создал поддельные интимные снимки, наложив лицо жертвы на обнажённые тела.

Для психологического давления злоумышленник зарегистрировал несколько фальшивых детских аккаунтов. С них он отправлял подростку непристойные предложения, а затем начал шантажировать её распространением сфабрикованных кадров. Угрозы были приведены в исполнение: фотографии получили одноклассники, друзья и родственники девочки.

Установить личность преступника сразу не удалось. В ходе расследования выяснилось, что на тот момент Попов уже отбывал наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления, совершенные в Москве.

Следователям удалось доказать 17 преступных эпизодов. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору суд назначил рецидивисту 16,5 лет лишения свободы.

Первые несколько лет осужденный проведет в условиях тюремного режима, после чего будет переведен в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор с начала 2026 года потребовал удалить из Telegram 10,7 тысячи материалов с детской порнографией. По данным ведомства на 27 февраля, всего с начала 2025 года мессенджеру направили требования об удалении порядка 305 тысяч противоправных публикаций. Из них более 35,6 тысячи пришлись на первые два месяца текущего года.