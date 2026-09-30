Каждый второй эфир: В России нашли аналог чат-рулетки для извращенцев и педофилов

В России обнаружили аналог чат-рулетки, на котором распространяются материалы непристойного характера, в том числе с участием малолетних детей. Как сообщает Baza, администрация ресурса практически не контролирует происходящее в прямых эфирах.

Формально на площадке действуют правила, запрещающие обнажение, демонстрацию откровенного контента и нецензурную брань. Однако владельцы сервиса снимают с себя ответственность за поведение посетителей, объясняя это невозможностью отслеживать многочисленные нарушения в реальном времени. Вместо полноценной модерации зрителям предлагают самостоятельно отправлять жалобы.

На практике такой механизм, судя по сообщениям очевидцев, практически не работает. По данным издания, непристойные материалы встречаются почти в каждой второй трансляций, а пользователи редко доносят друг на друга. Особую тревогу вызывают случаи возможного вовлечения несовершеннолетних.

Так, один из посетителей рассказал, что стал свидетелем видеочата, в котором голый мужчина общался с девочкой приблизительно четырёх лет. При этом записи прямых эфиров доступны в отдельном разделе сайта.

Как выяснил телеграм-канал, ресурс зарегистрирован с 2023 года, связан с Санкт-Петербургом и ориентирован преимущественно на россиян. Его страницы отображаются в поисковой выдаче, а число одновременно присутствующих пользователей колеблется от нуля до 300.

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор с начала 2026 года потребовал удалить из Telegram 10,7 тысячи материалов с детской порнографией. По данным ведомства на 27 февраля, всего с начала 2025 года мессенджеру направили требования об удалении порядка 305 тысяч противоправных публикаций. Из них более 35,6 тысячи пришлись на первые два месяца текущего года.