В Дагестане извращенец выслеживал девочек и приставал к ним на улице

В Дагестанских Огнях местные жители сообщили о задержании мужчины, которого подозревают в неподобающем поведении в отношении несовершеннолетних. По словам очевидцев, мужчина якобы ходил за девочками по переулкам и пытался вступать с ними в нежелательный контакт.

В Дагестане мужчину заподозрили в домогательствах к детям. Видео © Telegram / Mash Gor

После одной из таких ситуаций его задержали. Как утверждают местные жители, подозреваемый приехал из села Мугарты.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о количестве возможных пострадавших детей пока не приводится.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве мужчины, который совращал свою падчерицу и занимался распространением детской порнографии. Следствие выявило эпизод с дочерью его сожительницы после проверки переписки в мессенджере.