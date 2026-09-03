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Опубликовано 3 сентября, 11:42

В Дагестане извращенец выслеживал девочек и приставал к ним на улице

В Дагестане мужчину заподозрили в домогательствах к детям

В Дагестанских Огнях местные жители сообщили о задержании мужчины, которого подозревают в неподобающем поведении в отношении несовершеннолетних. По словам очевидцев, мужчина якобы ходил за девочками по переулкам и пытался вступать с ними в нежелательный контакт.

В Дагестане мужчину заподозрили в домогательствах к детям. Видео © Telegram / Mash Gor

После одной из таких ситуаций его задержали. Как утверждают местные жители, подозреваемый приехал из села Мугарты.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о количестве возможных пострадавших детей пока не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве мужчины, который совращал свою падчерицу и занимался распространением детской порнографии. Следствие выявило эпизод с дочерью его сожительницы после проверки переписки в мессенджере.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Mash Gor

Наталья Демьянова
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