Кабанья ОПГ наведалась в Петербург: Пятерых хрюш уже отправили в лес, остальных разыскивают

В Приморском районе Петербурга устроили настоящую облаву на диких кабанов, которые несколько дней подряд разгуливают по улицам города. Пятерых четвероногих нарушителей уже поймали и отправили обратно в лес, однако поиски остальных продолжаются. Об этом сообщили в городском комитете по природопользованию.

В Петербурге поймали пятерых кабанов, разгуливавших по городским улицам. Видео © Telegram / Приморский район Спб

Кабанье нашествие началось ещё накануне. Стадо заметили на дорогах, тротуарах и газонах в районе Приморского шоссе. Животные совершенно не стеснялись городской суеты и свободно перемещались среди машин и прохожих. Для одного из лесных гостей прогулка закончилась трагически — он попал под автомобиль и погиб.

Остальные хрюкающие путешественники после ночного променада самостоятельно скрылись в лесу. Однако на этом приключения не закончились: кабанов вновь заметили в городской черте, после чего специалисты решили вмешаться.