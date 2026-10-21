«Кабинет меньше всего интересует»: Окладникова назвала главные задачи на посту вице-премьера

Утверждённая Госдумой на должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Ирина Окладникова призналась, что в ближайшее время не рассчитывает на выходные. В беседе с журналистами Life.ru она рассказала о приоритетах своей будущей работы и объяснила, почему новый кабинет её сейчас совершенно не интересует.

Окладникова назвала главные задачи на посту вице-премьера. Видео © Life.ru

Отвечая на вопрос о главных направлениях деятельности, Окладникова назвала цифровизацию, совершенствование контрольно-надзорной деятельности и достижение национальных целей развития. По её словам, ни одну из этих задач нельзя считать второстепенной.

«Все три задачи важны. Это не конечная задача, но это всё очень важные задачи, которые мы будем вместе совместно решать», — заявила она.

Журналисты также поинтересовались, удастся ли ей найти время для отдыха после напряжённой работы. На вопрос о том, предвидятся ли выходные, Окладникова коротко ответила: «Пока нет».

Не стала она уделять внимания и бытовым вопросам, связанным с переходом на новую должность. Когда журналисты спросили о будущем рабочем кабинете, Окладникова подчеркнула, что сейчас её волнует совсем другое.

«Кабинет меньше всего сейчас интересует. Интересуют новые задачи, это большая ответственность», — сказала она.

21 октября Госдума единогласно утвердила кандидатуру Окладниковой на должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина. Ранее она занимала пост первого заместителя министра финансов России.