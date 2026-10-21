Госдума единогласно утвердила кандидатуры четырёх вице-премьеров и министра

Государственная дума единогласно утвердила кандидатуры четырёх вице-премьеров и нового министра транспорта России. Депутаты голосовали по каждому претенденту отдельно, и во всех пяти случаях решение было принято без голосов против и воздержавшихся.

Одним из главных изменений станет повышение министра финансов Антона Силуанова. Он получит должность заместителя председателя правительства, сохранив руководство Минфином. Для этого в структуре кабмина появится новый совмещённый пост.

Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова должна занять должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Она сменит Дмитрия Григоренко, который покидает кабмин.

Серьёзные изменения ожидаются и в руководстве Дальним Востоком. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко получил одобрение депутатов на должность вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. На этом посту он сменит Юрия Трутнева, который курировал регион с 2013 года. По информации РБК, Трутнева могут назначить помощником президента.

Перестановки затронут и транспортную отрасль. Действующий министр транспорта Андрей Никитин получил поддержку Госдумы для перехода на должность вице-премьера, отвечающего в том числе за транспортный комплекс. Новым руководителем Минтранса должен стать глава Росавиации Дмитрий Ядров, кандидатуру которого депутаты также одобрили.

Инициатором кадровых изменений выступил премьер-министр Михаил Мишустин. 19 октября он представил предложения президенту Владимиру Путину, который поддержал перестановки. Теперь для окончательного назначения новых членов правительства глава государства должен подписать соответствующие указы.

Ранее Life.ru рассказывал, как Кожемяко, Силуанов, Никитин, Окладникова и Ядров прибыли в Госдуму на консультации с парламентскими фракциями. Перед голосованием кандидаты встретились с депутатами и прошли рассмотрение в профильных комитетах. В Кремле поясняли, что действующие вице-премьеры продолжат исполнять обязанности до подписания президентских указов.