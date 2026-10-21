От практиканта до вице-премьера: Володин раскрыл неожиданную деталь из прошлого Никитина

Министр транспорта Андрей Никитин, претендующий на должность вице-премьера, впервые познакомился с работой Госдумы ещё в 1998 году, когда проходил там студенческую практику. Эту страницу биографии чиновника вспомнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

«Вот перед нами человек, который и достаточно молод, но при этом имеет опыт... Андрей Сергеевич, будучи студентом московского вуза, проходил практику в Государственной думе. Его, если хотите, политическая деятельность или знакомство с политикой, состоялись ещё в 98-м году, когда он пришёл на практику в Государственную думу», — сказал Володин.

Парламентарий также выделил работу Никитина в Агентстве стратегических инициатив, которое участвует в подготовке решений для правительства. Отдельно Володин остановился на подходе главы Минтранса к региональным проблемам. По его оценке, во время рабочих поездок тот старается разобраться в сложных вопросах и найти выход из ситуации, а не оставляет обращения без внимания. Председатель Госдумы считает такое отношение особенно ценным для руководителя, претендующего на должность заместителя главы кабмина.

Кандидатуры на правительственные посты депутаты рассматривают 21 октября. Никитину предложено перейти на должность вице-премьера, а освободившееся кресло министра транспорта может занять руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Ранее Life.ru рассказывал о прибытии претендентов на высокие посты в кабмине в Госдуму для консультаций с депутатами. Встречи с парламентскими фракциями начались 19 октября, причём первой к обсуждению приступила партия «Новые люди». Помимо Никитина и Ядрова, в нижнюю палату приехали Олег Кожемяко, Антон Силуанов, Ирина Окладникова и Александр Грибов. Кадровые перестановки инициировал премьер-министр Михаил Мишустин, предложения которого поддержал президент Владимир Путин. После этого на утверждение парламентариев были направлены пять кандидатур. Профильные комитеты изучили их 20 октября, а окончательное голосование назначили на следующий день.