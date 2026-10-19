Кожемяко, Силуанов и другие кандидаты в кабмин прибыли в Госдуму на консультации

Кандидаты на новые должности в Правительстве России прибыли в Госдуму для консультаций с депутатами. Первой встречи с будущими членами кабмина начала фракция «Новые люди». В парламент приехали Олег Кожемяко, Дмитрий Ядров, Андрей Никитин, Ирина Окладникова, Антон Силуанов и заместитель руководителя аппарата правительства Александр Грибов. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Андрей Никитин, Олег Кожемяко. Обложка © Life.ru

Консультации проходят на фоне масштабных кадровых перестановок, о которых стало известно утром 19 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину предложения по обновлению состава правительства, а после их одобрения направил в Госдуму пять кандидатур на утверждение.

Олег Кожемяко, Дмитрий Ядров. Обложка © Life.ru

Изменения затронут и руководство Дальним Востоком. Губернатора Приморского края Олега Кожемяко предложили назначить заместителем председателя правительства и полпредом президента в ДФО. На этом посту он должен сменить Юрия Трутнева, курировавшего макрорегион с 2013 года.

Перестановки ожидаются также в транспортной отрасли. Действующий министр транспорта Андрей Никитин выдвинут на должность вице-премьера вместо перешедшего в Госдуму Виталия Савельева. На освободившееся место Мишустин предложил руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Александр Грибов, также прибывший на консультации, в число пяти представленных на утверждение кандидатов не входит.

Встречи претендентов с парламентскими фракциями запланированы на 19 и 20 октября. Во вторник после 15:00 их кандидатуры изучат профильные комитеты Госдумы, а окончательное парламентское голосование, как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, состоится 21 октября в 15:00.