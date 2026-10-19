Кожемяко, Силуанов и другие кандидаты в кабмин прибыли в Госдуму на консультации
Кандидаты на посты в правительстве прибыли на консультации в Госдуму
Ирина Окладникова, Антон Силуанов. Обложка © Life.ru
Кандидаты на новые должности в Правительстве России прибыли в Госдуму для консультаций с депутатами. Первой встречи с будущими членами кабмина начала фракция «Новые люди». В парламент приехали Олег Кожемяко, Дмитрий Ядров, Андрей Никитин, Ирина Окладникова, Антон Силуанов и заместитель руководителя аппарата правительства Александр Грибов. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
Андрей Никитин, Олег Кожемяко. Обложка © Life.ru
Консультации проходят на фоне масштабных кадровых перестановок, о которых стало известно утром 19 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину предложения по обновлению состава правительства, а после их одобрения направил в Госдуму пять кандидатур на утверждение.
Олег Кожемяко, Дмитрий Ядров. Обложка © Life.ru
Как ранее сообщал Life.ru, Антону Силуанову предложили занять пост вице-премьера с сохранением должности министра финансов. Для этого в структуре правительства появится новая совмещённая должность. Первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова претендует на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства.
Изменения затронут и руководство Дальним Востоком. Губернатора Приморского края Олега Кожемяко предложили назначить заместителем председателя правительства и полпредом президента в ДФО. На этом посту он должен сменить Юрия Трутнева, курировавшего макрорегион с 2013 года.
Перестановки ожидаются также в транспортной отрасли. Действующий министр транспорта Андрей Никитин выдвинут на должность вице-премьера вместо перешедшего в Госдуму Виталия Савельева. На освободившееся место Мишустин предложил руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Александр Грибов, также прибывший на консультации, в число пяти представленных на утверждение кандидатов не входит.
Встречи претендентов с парламентскими фракциями запланированы на 19 и 20 октября. Во вторник после 15:00 их кандидатуры изучат профильные комитеты Госдумы, а окончательное парламентское голосование, как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, состоится 21 октября в 15:00.
Ранее Life.ru рассказывал о решении Дмитрия Григоренко перейти на другую работу. Его просьбу поддержали президент и премьер-министр, однако новое место работы чиновника официально не называлось. Позднее в кабмине сообщили о планах представить Григоренко и Трутнева к высоким государственным наградам. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что действующие вице-премьеры продолжат исполнять обязанности до подписания соответствующих указов.
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