Путин и Мишустин поддержали переход вице-премьера Григоренко на другую работу
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков.
«Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства», — заявил представитель кабмина.
При этом Беляков высоко оценил деятельность Григоренко, который отвечал за финансовую сферу и цифровое развитие. По его словам, на этих направлениях вице-премьер проявил себя как профессионал и эффективный управленец.
О том, какую должность Григоренко займёт после ухода из аппарата правительства, в сообщении не уточняется. Другие подробности предстоящего перехода также не раскрываются.
Григоренко занимает пост заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина с января 2020 года. До этого он более шести лет работал заместителем главы Федеральной налоговой службы, которую тогда возглавлял Мишустин.
При формировании нового состава правительства в мае 2024 года Григоренко сохранил должность вице-премьера. Тогда к его обязанностям добавили координацию цифрового развития, связи и внедрения технологий искусственного интеллекта.