Путин и Мишустин поддержали переход вице-премьера Григоренко на другую работу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков.

«Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства», — заявил представитель кабмина.

При этом Беляков высоко оценил деятельность Григоренко, который отвечал за финансовую сферу и цифровое развитие. По его словам, на этих направлениях вице-премьер проявил себя как профессионал и эффективный управленец.

О том, какую должность Григоренко займёт после ухода из аппарата правительства, в сообщении не уточняется. Другие подробности предстоящего перехода также не раскрываются.

Григоренко занимает пост заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина с января 2020 года. До этого он более шести лет работал заместителем главы Федеральной налоговой службы, которую тогда возглавлял Мишустин.