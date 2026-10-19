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Опубликовано 19 октября, 11:50

Путин и Мишустин поддержали переход вице-премьера Григоренко на другую работу

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков.

«Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства», — заявил представитель кабмина.

При этом Беляков высоко оценил деятельность Григоренко, который отвечал за финансовую сферу и цифровое развитие. По его словам, на этих направлениях вице-премьер проявил себя как профессионал и эффективный управленец.

О том, какую должность Григоренко займёт после ухода из аппарата правительства, в сообщении не уточняется. Другие подробности предстоящего перехода также не раскрываются.

Григоренко занимает пост заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина с января 2020 года. До этого он более шести лет работал заместителем главы Федеральной налоговой службы, которую тогда возглавлял Мишустин.

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При формировании нового состава правительства в мае 2024 года Григоренко сохранил должность вице-премьера. Тогда к его обязанностям добавили координацию цифрового развития, связи и внедрения технологий искусственного интеллекта.

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Никита Никонов
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