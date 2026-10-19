Мишустин направил на утверждение в ГД кандидатуры четырёх новых вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил кадровые перестановки в российском правительстве. Кандидатуры направлены на утверждение в Госдуму.

Одним из главных изменений может стать повышение министра финансов Антона Силуанова. Предполагается, что глава Минфина дополнительно получит статус заместителя председателя правительства.

Ещё одним вице-премьером предлагается назначить нынешнего министра транспорта Андрея Никитина. Он должен сменить Виталия Савельева, ушедшего в Госдуму, и заняться в том числе развитием транспортного комплекса.

Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко прочат должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На этом посту он может заменить Юрия Трутнева.

Руководителем аппарата правительства с одновременным назначением вице-премьером предлагается сделать Ирину Окладникову, которая сейчас занимает пост первого заместителя министра финансов. При этом освободившееся после возможного повышения Никитина кресло главы Минтранса может достаться руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.