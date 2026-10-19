Мишустин направил на утверждение в ГД кандидатуры четырёх новых вице-премьеров
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Премьер-министр Михаил Мишустин предложил кадровые перестановки в российском правительстве. Кандидатуры направлены на утверждение в Госдуму.
Одним из главных изменений может стать повышение министра финансов Антона Силуанова. Предполагается, что глава Минфина дополнительно получит статус заместителя председателя правительства.
Ещё одним вице-премьером предлагается назначить нынешнего министра транспорта Андрея Никитина. Он должен сменить Виталия Савельева, ушедшего в Госдуму, и заняться в том числе развитием транспортного комплекса.
Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко прочат должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На этом посту он может заменить Юрия Трутнева.
Руководителем аппарата правительства с одновременным назначением вице-премьером предлагается сделать Ирину Окладникову, которая сейчас занимает пост первого заместителя министра финансов. При этом освободившееся после возможного повышения Никитина кресло главы Минтранса может достаться руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров. Кадровые вопросы обсуждались в ходе утренней рабочей встречи главы государства и премьер-министра, наряду с актуальными задачами социально-экономического развития страны.
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