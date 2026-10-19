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Опубликовано 19 октября, 10:15

Первый замминистра финансов Окладникова выдвинута на пост вице-премьера

Обложка © ТАСС / Абулхатин Марат

Обложка © ТАСС / Абулхатин Марат

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил в Государственную думу предложение о назначении первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой на должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Кандидатуры новых членов кабмина были предварительно согласованы с президентом России. Окладниковой предстоит занять ключевой пост в структуре исполнительной власти, объединяющий статус вице-премьера и руководство аппаратом правительства. В ближайшее время ее кандидатуру рассмотрят на пленарном заседании Государственной думы.

Мишустин направил на утверждение в ГД кандидатуры четырёх новых вице-премьеров
Мишустин направил на утверждение в ГД кандидатуры четырёх новых вице-премьеров

Напомним, сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров.

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Оксана Попова
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