Первый замминистра финансов Окладникова выдвинута на пост вице-премьера
Обложка © ТАСС / Абулхатин Марат
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил в Государственную думу предложение о назначении первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой на должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Кандидатуры новых членов кабмина были предварительно согласованы с президентом России. Окладниковой предстоит занять ключевой пост в структуре исполнительной власти, объединяющий статус вице-премьера и руководство аппаратом правительства. В ближайшее время ее кандидатуру рассмотрят на пленарном заседании Государственной думы.
Напомним, сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров.
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