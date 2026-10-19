Первый замминистра финансов Окладникова выдвинута на пост вице-премьера

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил в Государственную думу предложение о назначении первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой на должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата кабмина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Кандидатуры новых членов кабмина были предварительно согласованы с президентом России. Окладниковой предстоит занять ключевой пост в структуре исполнительной власти, объединяющий статус вице-премьера и руководство аппаратом правительства. В ближайшее время ее кандидатуру рассмотрят на пленарном заседании Государственной думы.