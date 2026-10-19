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Регион
Опубликовано 19 октября, 09:53

Путин поддержал кадровые перестановки в кабмине, предложенные Мишустиным

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кадровые вопросы обсуждались в ходе утренней рабочей встречи президента и премьер-министра, наряду с актуальными задачами социально-экономического развития страны. Глава кабмина представил свое видение оптимизации состава правительства, и предложенные инициативы получили полную поддержку со стороны Путина.

В соответствии с нормами Конституции РФ, утверждение новых кандидатов на правительственные должности пройдёт через Государственную думу — соответствующие представления в нижнюю палату парламента внесет председатель правительства.

Песков осторожно обошёл вопрос Юнашева о кадровых перестановках в кабмине
Песков осторожно обошёл вопрос Юнашева о кадровых перестановках в кабмине

Ранее Егор Ковальчук назначил Евгения Крехтунова и Наталью Киселёву временно исполняющими обязанности заместителей губернатора Брянской области. О решении глава региона объявил 13 октября по итогам заседания правительства. Крехтунову он поручил вопросы природных ресурсов, экологии, обращения с коммунальными отходами и лесного хозяйства.

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Оксана Попова
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