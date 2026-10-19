Путин поддержал кадровые перестановки в кабмине, предложенные Мишустиным
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кадровые вопросы обсуждались в ходе утренней рабочей встречи президента и премьер-министра, наряду с актуальными задачами социально-экономического развития страны. Глава кабмина представил свое видение оптимизации состава правительства, и предложенные инициативы получили полную поддержку со стороны Путина.
В соответствии с нормами Конституции РФ, утверждение новых кандидатов на правительственные должности пройдёт через Государственную думу — соответствующие представления в нижнюю палату парламента внесет председатель правительства.
Ранее Егор Ковальчук назначил Евгения Крехтунова и Наталью Киселёву временно исполняющими обязанности заместителей губернатора Брянской области. О решении глава региона объявил 13 октября по итогам заседания правительства. Крехтунову он поручил вопросы природных ресурсов, экологии, обращения с коммунальными отходами и лесного хозяйства.